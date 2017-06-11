《中国报摘》--中国证券报6月12日

* 头版头条:

--新股发行体制改革是资本市场改革的重要环节，新股发行市场化是A股走向成熟的标志之一，也是资本市场发挥创业创新“孵化器”功效的基本保障。不宜将新股发行常态化与市场涨跌直接挂钩，切不可重走所谓“暂停IPO以救市”的老路。

* 其他:

--“国”字头基金的总规模有望达到1万亿元人民币，包括中国国有企业结构调整基金、中央企业贫困地区产业投资基金以及“国协、国同、国创、国新”四只引导基金等。国企结构调整基金正筹备组建混改子基金以及海外并购子基金，目前方案已成形。国家层面也在探索研究组建一个混改基金以推动国企混改。

--根据指数编制规则，深交所对深证成指、中小板指、创业板指、深证100、中小创新等深证系列指数实施样本股定期调整。调整后的深证成指和中小板指中属于国家战略新兴产业的样本股权重均接近50%，创业板指更高达80%。

--央行金融研究所所长孙国峰表示，金融科技正迎来加速发展的态势，但目前在金融科技内部各领域之间存在失衡，需要构建金融科技新生态。

--记者从山东省煤炭工业局获悉，山东今年将关闭山东八一煤电化有限公司等5处煤矿，这些煤矿将在今年8月底前实现停产，可实现年度化解煤炭过剩产能351万吨。

--目前全国夏收小麦收获已超七成。根据农业部最新预测，今年克服局部地区秋播连阴雨、乾旱、倒伏等灾害影响，夏粮有望再获好收成。

--万科A披露权益变动报告书，深圳地铁表示，此次受让恒大所持万科股权的总额为292亿元，其中175亿元来自银行贷款。（完）