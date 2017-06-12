《中国报摘》--中国证券报6月13日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
* 头版头条:
--证监会副主席姜洋表示，上市公司是资本市场的基石，在落实环境保护责任方面责无旁贷；将进一步深化与环境保护部的合作，坚持依法、全面、从严监管，践行绿色发展理念，不断完善上市公司环境信息披露制度，引导上市公司在落实环境保护责任中发挥示范引领作用。
* 其他:
--全国社会保障基金理事会年度2016年度报告显示，去年权益投资收益额319.40亿元人民币，投资收益率1.73%；成立以来，年均投资收益率8.37%，累计投资收益额8227.31亿元。
--财政部公布的5月份财政收支情况显示，全国一般公共预算收入16,073亿元，同比增长3.7%。其中，证券交易印花税99亿元，同比下降3.6%。
--财政部印发《开展农村综合性改革试点试验实施方案》，今年选择山东、安徽、湖南、广东、云南、陕西6个省份，每个省份选择两个县（市、区），每个县选择一定数量乡村开展农村综合性改革试点试验。中央财政给予适当补助，乡村具体补助数额可由各试点省份统筹考虑省级财政支持情况适当调整。
--国家发改委发布企业境外发行债券风险提示称，中国水务集团有限公司、华南城控股有限公司、明发集团（国际）有限公司、平安不动产有限公司、中国蒙牛乳业有限公司等有关企业未履行发行外债事前备案登记的程序。
--据中国工程机械商贸网数据，5月总计销售挖掘机11,283台，同比增长105.65%，连续两个月实现翻番增长；连续九个月同比增长超过50%。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李铮; 审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为