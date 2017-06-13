《中国报摘》--中国证券报6月14日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
* 头版头条:
--国务院总理李克强表示，当前中国经济运行保持稳中向好态势，但困难和挑战不可小视；做好今年的“放管服”改革，重点是做到五个“为”，包括为各类市场主体减负担，全面落实结构性减税政策，切实减少涉企收费，不折不扣落实今年已出台的使企业减负1万亿元人民币的措施等。
* 其他:
--财政部、国家税务总局近日联合发布的《关于延续支持农村金融发展有关税收政策的通知》提出，2017年1月1日至2019年12月31日，对金融机构农户小额贷款的利息收入，免征增值税，且在计算应纳税所得额时按90%计入收入总额。对保险公司为种植业、养殖业提供保险业务取得的保费收入，在计算应纳税所得额时，按90%计入收入总额。
--中国证券市场投资者信心调查分析报告显示，5月中国证券市场投资者信心指数为48.9，环比下降3.0%。
--希努尔公告称，雪松控股旗下公司雪松文旅日前已与新郎希努尔集团等六个股东签订《股份转让协议》，以21元/股的价格，总计42亿元的对价收购该等股东合计持有的2亿股希努尔股份，占总股本的62.51%，从而触发了总金额不超过23.6亿元的全面要约。
--大连港、营口港、锦州港同时公告，6月10日辽宁省政府与招商局集团签署了《港口合作框架协议》，双方将合作建立辽宁港口统一经营平台。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李铮; 审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为