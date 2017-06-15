《中国报摘》--中国证券报6月16日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
* 头版头条:
--分析人士认为，2017年中国银行业“不良”生成持续改善，不良贷款率稳中趋降的可能性较大。同时，多家银行表示，今年将“向不良要利润”，降低对核销转让的依赖，着力提升清收升级处置占比。“向不良要利润”或成为银行业绩增速反弹的重要支撑。
* 其他:
--据财政部网站，近日财政部发文通知地方财政部门，建议在2017年债务限额内安排不少于1,200亿元人民币，由地方政府统筹支持推进农业供给侧结构性改革和脱贫攻坚。
--据商务部网站，受节日拉动等因素影响，5月份全国消费市场同比增长10.7%，继续呈现稳中向好态势。商务部重点监测零售企业5月份销售额同比增长4.9%，为今年以来最高。
--上海市国资委发布了《关于地方国有控股混合所有制企业开展第一批员工持股试点的通知》，公布了第一批试点名单共4家企业，分别是上海电气国轩新能源科技有限公司、上海齐程网络科技有限公司、上海久事智慧体育有限公司、上海新金桥环保有限公司。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李铮; 审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为