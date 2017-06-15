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亚洲 | 2017年 6月 16日 星期五 07:52 BJT

《中国报摘》--中国证券报6月16日

* 头版头条:

--分析人士认为，2017年中国银行业“不良”生成持续改善，不良贷款率稳中趋降的可能性较大。同时，多家银行表示，今年将“向不良要利润”，降低对核销转让的依赖，着力提升清收升级处置占比。“向不良要利润”或成为银行业绩增速反弹的重要支撑。

* 其他:

--据财政部网站，近日财政部发文通知地方财政部门，建议在2017年债务限额内安排不少于1,200亿元人民币，由地方政府统筹支持推进农业供给侧结构性改革和脱贫攻坚。

--据商务部网站，受节日拉动等因素影响，5月份全国消费市场同比增长10.7%，继续呈现稳中向好态势。商务部重点监测零售企业5月份销售额同比增长4.9%，为今年以来最高。

--上海市国资委发布了《关于地方国有控股混合所有制企业开展第一批员工持股试点的通知》，公布了第一批试点名单共4家企业，分别是上海电气国轩新能源科技有限公司、上海齐程网络科技有限公司、上海久事智慧体育有限公司、上海新金桥环保有限公司。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李铮; 审校 杨淑祯)
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