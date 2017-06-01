《中国报摘》--中国证券报6月2日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
* 头版头条:
--央行MPA季度考核即将到来，银监部门各项风险排查如火如荼进行的背景下，商业银行正采取多种方式“揽存”，例如大额存单、保本理财、结构性存款。专家和银行人士预计，预计未来一段时间内，总体市场流动性可能处于小幅收紧的状态，货币市场利率大概率还会持续走高，存款利率也还具备上行空间。
* 其他:
--截至6月1日，今年以来，A股市场已有25家公司停止实施非公开发行股票募资，同时拟公开发行可转债。
--天业股份公告称，拟收购天业投标公司100%股权，并通过天业投标公司控制南十字澳洲在澳大利亚运营的黄金资产，交易对价18.43亿元。
--金路集团公告称，收到公司大股东、实际控制人刘江东通知，因涉嫌信息披露不实等违法违规，中国证监会决定对刘江东立案调查。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为