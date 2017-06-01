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亚洲 | 2017年 6月 2日 星期五 07:43 BJT

《中国报摘》--中国证券报6月2日

* 头版头条:

--央行MPA季度考核即将到来，银监部门各项风险排查如火如荼进行的背景下，商业银行正采取多种方式“揽存”，例如大额存单、保本理财、结构性存款。专家和银行人士预计，预计未来一段时间内，总体市场流动性可能处于小幅收紧的状态，货币市场利率大概率还会持续走高，存款利率也还具备上行空间。

* 其他:

--截至6月1日，今年以来，A股市场已有25家公司停止实施非公开发行股票募资，同时拟公开发行可转债。

--天业股份公告称，拟收购天业投标公司100%股权，并通过天业投标公司控制南十字澳洲在澳大利亚运营的黄金资产，交易对价18.43亿元。

--金路集团公告称，收到公司大股东、实际控制人刘江东通知，因涉嫌信息披露不实等违法违规，中国证监会决定对刘江东立案调查。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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