《中国报摘》--中国证券报6月21日

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
* 头版头条:
--中国证监会副主席姜洋在2017陆家嘴论坛表示，证监会将始终坚持市场化、法治化、国际化方向，坚持问题导向，优化改革路径，着力推进多层次资本市场“四梁八柱”性质的改革，不断在准入与退出、激励与约束、监管制度等方面取得改革新突破。
* 其他:
--从北京产权交易所获悉，截至6月20日，今年以来北交所共完成混改项目48宗，同比增长182.35%；成交金额110.43亿元，同比增长917.79%。其中，通过产权转让方式完成的混改项目共28宗，同比增长115.38%。
--青岛海尔公告，公司拟通过境外子公司以支付现金的形式购买海尔集团公司下属境外子公司Fisher & Paykel Appliances Limited（简称“斐雪派克”）所持Fisher & Paykel Production Machinery Limited（简称“PML公司”）100%股权。公司境外子公司拟向斐雪派克支付4,861.5万美元（对应3.30亿元人民币）现金对价。
--据不完全统计，2017年以来，在69家完成员工持股计划的上市公司里，有55%出现亏损。截至6月20日，已有比亚迪、洽洽食品、天宝股份等16家公司在员工持股计划临近到期时发布了展期公告，其中大部分公司的员工持股计划处于浮亏状态，多家公司浮亏已经超过40%。展期成为众多公司员工持股计划避免真金白银损失的“缓兵之计”。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 吴芳；; 审校 曾祥进)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。