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亚洲 | 2017年 6月 26日 星期一 08:04 BJT

《中国报摘》--中国证券报6月26日

路透上海6月26日 -

* 头版头条:

--中国国务院总理李克强表示，新一轮世界科技革命和产业变革孕育兴起，中国要在人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。

* 其他:

--商务部国际贸易经济合作研究院和中国财富研究院联合发布报告称，上市公司总体财务安全状况尚在可控范围。

--天邦股份称，与江苏省盱眙县政府签订投资合作协议，计划在盱眙县扩大生猪养殖规模，建立屠宰分割肉制品和深加工肉制品加工基地，总投资逾40亿元人民币。

--Wind统计显示，2017年以来，剔除修改配股预案的公司，共有16家上市公司发布配股预案，数量已超过去年全年。

--锡业股份预计，上半年实现净利润3.4亿元-3.9亿元，较去年同期的620.69万元大幅增长。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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