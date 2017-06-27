《中国报摘》--中国证券报6月27日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数续升，受海岬型船舶需求推动
波罗的海海岬型船运价指数<.BACI急升104点，或9.76%，报1,170点。日均获利升887美元，报9,489美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透上海6月27日 -
* 头版头条:
--中国中央全面深化改革领导小组会议强调，年底前基本完成国有企业公司制改制，同时推动地区生产总值统一核算改革，建立统一高效的境外企业和对外投资安全保护体系。
* 其他:
--广东省国有资本运营平台公司--广东恒健投资控股，拟联合金融机构发起设立总规模200亿元人民币的先进制造业产业基金，并通过子基金带动共1,000亿元投资规模，投向政府重点鼓励发展的先进制造业产业。
--就媒体报道阿里巴巴及腾讯等投资者将参与认购公司发行股票事宜，中国联通称，截至目前，本次非公开发行的具体实施方案，包括发行对象、发行规模、发行价格、募集资金用途等正在筹划论证阶段，尚未确定。
--为保障煤炭供应，稳定煤炭价格，国家发改委召开煤矿核增产能工作专题会议。中煤和神华两大煤企相继暂停了现货动力煤销售，力保长协合同的执行。分析人士指出，迎峰度夏是煤炭消费旺季，待夏季高峰过后，此轮动力煤拉涨行情或将结束。
--长江电力公告，拟与云南能源金融控股、国新国同(浙江)投资基金合伙企业出资81亿元，增资三峡资本控股公司。增资完成后，三峡资本股本结构为：三峡集团70%，长江电力10%，云能金控持股10%，国新国同持股10%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李宏薇; 审校 张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数<.BACI急升104点，或9.76%，报1,170点。日均获利升887美元，报9,489美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。