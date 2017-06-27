《中国报摘》--中国证券报6月28日

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
* 头版头条:
--中国国务院总理李克强在达沃斯论坛上表示，中国经济延续稳中向好态势，要加强经济金融风险防控，确保经济运行在合理区间。
* 其他:
--目前央企公司制改制、混改、重组三方面改革均明确了时间表。随着公司制改制完成，央企整体上市将成重头戏，央企集团混改方案三季度或迎密集亮相窗口期。
--中国保监会相关负责人称，在加强万能险监管方面，要对重点公司实施全过程、穿透式监管，对恶意扰乱市场秩序、违规运用保险资金、背离万能险自身发展规律的行为予以坚决查处。
--“债券通”北向通登记托管结算业务规则发布。
--中国石油公告，控股股东中石油集团拟将其持有的公司4.4亿股A股股份无偿划转给鞍钢集团，已获国资委批准。转让完成后，中石油集团持有上市公司A股比例为85.77%，鞍钢集团持股约0.24%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李宏薇; 审校 曾祥进)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。