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亚洲 | 2017年 6月 28日 星期三 07:58 BJT

《中国报摘》--中国证券报6月28日

* 头版头条:

--中国国务院总理李克强在达沃斯论坛上表示，中国经济延续稳中向好态势，要加强经济金融风险防控，确保经济运行在合理区间。

* 其他:

--目前央企公司制改制、混改、重组三方面改革均明确了时间表。随着公司制改制完成，央企整体上市将成重头戏，央企集团混改方案三季度或迎密集亮相窗口期。

--中国保监会相关负责人称，在加强万能险监管方面，要对重点公司实施全过程、穿透式监管，对恶意扰乱市场秩序、违规运用保险资金、背离万能险自身发展规律的行为予以坚决查处。

--“债券通”北向通登记托管结算业务规则发布。

--中国石油公告，控股股东中石油集团拟将其持有的公司4.4亿股A股股份无偿划转给鞍钢集团，已获国资委批准。转让完成后，中石油集团持有上市公司A股比例为85.77%，鞍钢集团持股约0.24%。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李宏薇; 审校 曾祥进)
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