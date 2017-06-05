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亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 08:01 BJT

《中国报摘》--中国证券报6月5日

* 头版头条:

--中国证监会召开贯彻实施减持制度规则专题视频培训会，会议强调，这次对减持制度作进一步完善，根本目的在于促进上市公司专注主业，完善上市公司治理，提高上市公司质量，引导长期、价值投资，更好地促进资本形成，服务实体经济，防止“脱实向虚”，保护广大中小投资者合法权益。

* 其他:

--中国神华和国电电力同时公告称，拟筹划重大事项，自6月5日起公司停牌。多位业内人士指出，两大央企不约而同地停牌，或意味着煤炭、电力央企跨行业“联姻”序幕开启，此举也将是中国打造“电力行业超级企业”的第一个动作。

--顺丰控股公告称，公司上周五曾就投资者关注公司、菜鸟网络科技有限公司和深圳市丰巢科技有限公司之间的媒体报道一事发表公告。目前顺丰已与各方达成共识，并同意从6月3日午间起，全面恢复业务合作和数据传输，有关事件已得到妥善解决。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 边竞; 审校 乔艳红)
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