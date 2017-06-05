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亚洲 | 2017年 6月 6日 星期二 07:49 BJT

《中国报摘》--中国证券报6月6日

* 头版头条:

--多家券商预计，金融监管升级将化解前期积累的金融风险、有利于长期金融稳定，但短期内企业融资需求可能有所减弱，表外社会融资向表内信贷转移。预计5月新增信贷同比下降，可能不到1万亿元人民币，预计在9,000亿元左右。

* 其他:

--ST云维公告，拟作价48.15亿元收购新三板公司深装总98.27%股权，交易完成后，李兴浩及其一致人持有公司25.74%股份，将成为公司控股股东及实控人，公司的主营业务将变为建筑装饰工程设计与施工，本次交易构成借壳上市。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 边竞; 审校 乔艳红)
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