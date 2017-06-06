《中国报摘》--中国证券报6月7日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
* 头版头条:
--中国证监会副主席姜洋表示，证监会将继续坚持市场化、法治化、国际化的方向，不断深化改革开放，完善资本市场基础性制度，大力推进依法监管、全面监管、从严监管，努力为“一带一路”沿线国家企业开展包括技术在内的全方位合作提供优质的金融服务。
* 其他:
--万科公告称，收到深圳市地铁集团的通知函，地铁集团正筹划受让公司股份的重大事项，截至目前，具体细节尚未最终确定；万科A股股票于6月7日上午开市起停牌，停牌时间预计不超过五个交易日。
--明家联合公告称，控股子公司北京金源互动科技有限公司等近日因广告合同纠纷诉讼乐视网及多家乐视系公司，涉诉金额逾6,000万元人民币。
--中国银河证券旗下的银河国际金融控股有限公司与马来西亚联昌集团签署股份买卖协议，银河国际拟收购联昌集团全资子公司联昌证券国际50%股权，预估交易价格约为1.67亿新元（约1.20亿美元）。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 边竞; 审校 乔艳红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为