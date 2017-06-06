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亚洲 | 2017年 6月 7日 星期三 07:46 BJT

《中国报摘》--中国证券报6月7日

* 头版头条:

--中国证监会副主席姜洋表示，证监会将继续坚持市场化、法治化、国际化的方向，不断深化改革开放，完善资本市场基础性制度，大力推进依法监管、全面监管、从严监管，努力为“一带一路”沿线国家企业开展包括技术在内的全方位合作提供优质的金融服务。

* 其他:

--万科公告称，收到深圳市地铁集团的通知函，地铁集团正筹划受让公司股份的重大事项，截至目前，具体细节尚未最终确定；万科A股股票于6月7日上午开市起停牌，停牌时间预计不超过五个交易日。

--明家联合公告称，控股子公司北京金源互动科技有限公司等近日因广告合同纠纷诉讼乐视网及多家乐视系公司，涉诉金额逾6,000万元人民币。

--中国银河证券旗下的银河国际金融控股有限公司与马来西亚联昌集团签署股份买卖协议，银河国际拟收购联昌集团全资子公司联昌证券国际50%股权，预估交易价格约为1.67亿新元（约1.20亿美元）。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 边竞; 审校 乔艳红)
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