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亚洲 | 2017年 6月 8日 星期四 07:53 BJT

《中国报摘》--中国证券报6月8日

* 头版头条:

--中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，决定推出新的降费措施，要求兑现全年为企业减负万亿元的承诺，暂免征银行业和保险业监管费；部署新建一批大众创业万众创新示范基地，推动体制机制创新和经济转型升级。

* 其他:

--中国证券投资基金业协会决定对徐翔、徐峻、郑素贞等三人以及上海泽熙投资管理有限公司等采取纪律处分，撤销私募基金管理人登记，取消会员资格，对徐翔等三人和相关机构加入黑名单并予以公开谴责；加入黑名单后，相关机构不得重新登记，相关人员不得在基金行业从业。

--雅戈尔称，证金公司6月5日通过交易所集中竞价交易系统买入公司无限售流通股68万股，增持后证金公司持股占公司总股本的5.01%；本次权益变动未触及要约收购，且不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 边竞; 审校 乔艳红)
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