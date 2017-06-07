《中国报摘》--中国证券报6月8日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
* 头版头条:
--中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，决定推出新的降费措施，要求兑现全年为企业减负万亿元的承诺，暂免征银行业和保险业监管费；部署新建一批大众创业万众创新示范基地，推动体制机制创新和经济转型升级。
* 其他:
--中国证券投资基金业协会决定对徐翔、徐峻、郑素贞等三人以及上海泽熙投资管理有限公司等采取纪律处分，撤销私募基金管理人登记，取消会员资格，对徐翔等三人和相关机构加入黑名单并予以公开谴责；加入黑名单后，相关机构不得重新登记，相关人员不得在基金行业从业。
--雅戈尔称，证金公司6月5日通过交易所集中竞价交易系统买入公司无限售流通股68万股，增持后证金公司持股占公司总股本的5.01%；本次权益变动未触及要约收购，且不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 边竞; 审校 乔艳红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为