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亚洲 | 2017年 6月 9日 星期五 07:55 BJT

《中国报摘》--中国证券报6月9日

* 头版头条:

--中国海关总署发布的数据显示，按美元计，5月出口同比增长8.7%，连续三个月站上8%；当月贸易顺差408.1亿美元。

* 其他:

--万科公告，公司股东深圳钜盛华将持有的万科9,100万股A股质押给渤海国际信托，并已办理完成股权质押登记手续。而上述股份刚刚在月初解除质押。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 边竞; 审校 乔艳红)
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