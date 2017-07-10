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2017年7月10日 / 凌晨12点02分 / 2 天前

《中国报摘》--中国证券报7月10日

1 分钟阅读

* 头版头条:

--上半年，中国资本市场改革动作不断，强监管频频亮剑。专家预计，下半年资本市场监管将延续稳中求进总基调，推进政策落地，严防金融风险，强化监管问责。

* 其他:

--目前A股共有1,358家上市公司发布上半年业绩预告，其中预计净利润同比增长的公司有1,040家，占比76%。从推动公司业绩增长因素看，行业回暖和资产重组是主因，尤其是一些周期性行业。

--央行货币政策委员会委员黄益平指出，金融监管体制改革不可能毕其功于一役，因此在分业监管框架改变之前，可考虑先行设立横跨“一行三会”的针对数字金融的监管机构。

--中远海控拟通过境外全资下属公司Faulkner Global与上港 BVI，向东方海外国际全体股东发出购买股份现金收购要约，收购至少4.30亿股，至多6.26亿股，要约收购价格为78.67港元/股。

--从国防科工局获悉，该局近日宣布启动首批41家军工科研院所转制工作。标志着军工科研院所转制工作正式启动，军工科研院所改革进入最为关键的实施阶段。

--Wind数据显示，7月限售股合计解禁市值达2,264.07亿元人民币，较6月上升52.39%。券商分析师指出，解禁压力上升成为制约7月市场风险偏好的重要因素之一。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李宏薇; 审校 乔艳红)

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