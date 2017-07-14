《中国报摘》--中国证券报7月14日

* 头版头条:

--专家表示，“一行三会”应通过提高金融监管的穿透力和加强监管协调来化解风险。在分业监管框架下，可考虑先行设立横跨“一行三会”的数字金融监管机构。针对问题较突出的资产管理业务等，尽快出台统一管理意见，防止资管业务的监管套利和无序扩张。同时，稳步推进金融去杠杆，维护金融系统性安全。

* 其他:

--中国央行发布了消费者金融素养调查分析报告（2017）》调查显示，中国消费者金融素养平均得分为63.71，得分分布标准差为15.03，消费者金融素养水平有待提升且发展存在着一定不均衡。

--截至今年6月底，保险资金通过债权投资计划、信托计划、私募基金等方式投资实体经济超过4万亿元人民币。中国保险资产管理业协会执行副会长兼秘书长曹德云表示，险资拓宽投资实体经济渠道实施细则亟待出台。

-瑞银资产管理宣布，其外商独资企业瑞银资产管理（上海）有限公司获中国证券投资基金业协会颁发的私募证券投资基金管理人资格。这是第二家获得这一资格的境外私募。

--首创股份发布多份投资公告，拟投资8个项目，合计投资总额为32.58亿元。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李铮; 审校 乔艳红)