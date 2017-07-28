《中国报摘》--中国证券报7月28日

* 头版头条:

--中国广东银监局近日一张针对同业业务违规的200万元人民币罚单引发市场震动。专家表示，监管部门针对同业业务出“重拳”，无疑给行业敲响警钟，预计今年全行业的同业资产、负债规模将大幅收缩，同业业务利润也将缩水，银行同业“依赖症”或走向终结。

* 其他:

--兖州煤业公告称，兖煤澳洲在对联合煤炭的收购交易完成后，将以4.29亿美元向嘉能可(Glencore)转让联合煤炭拥有的HVO合资企业部分权益，兖煤澳洲和嘉能可还将成立合资企业共同运营管理HVO相关煤矿资产；此外嘉能可还将投资3亿美元参与兖煤澳洲配股。

--乐视网公告称，公司收到控股股东贾跃亭通知，截至27日，贾跃亭新增被北京市第三中级法院等轮候冻结股份数量35.85亿股，轮候期限为36个月，占公司总股本179.72%。

--贵州茅台发布半年报称，上半年实现营业收入241.9亿元，同比增33.11%；实现净利润112.51亿元，同比增长27.81%；基本每股收益8.96元。

--中国联通、中国移动、中国电信三大电信运营商周四集体宣布，将于今年9月1日起取消手机国内漫游费。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 边竞；审校 张喜良)