《中国报摘》--中国证券报8月2日

* 头版头条:

--6月以来，中国证监会审核的上市公司并购重组申请数量较前几个月大幅增加，审核速度有所加快。专家认为，这并非监管部门有意控制节奏，而是满足市场正常需求。随着“脱虚向实”政策导向的进一步落实，涉及产业整合、国企混合所有制改革等实体经济领域的并购重组将迎来良机。

* 其他:

--上海证监局近日举行了辖区首批省级投教基地授牌仪式，海通证券等七家投资者教育基地被授予“上海市证券期货投资者教育基地”。

--截至8月1日，按照证监会行业分类，沪深两市共计68家上市房企披露2017年中报业绩预告，预计净利润实现同比增长的企业有21家，17家亏损，其中8家首亏。业内专家表示，未来房企规模化是发展趋势；同时，预计房地产行业将进一步整合。

--中国海油、国家电网混合所有制改革方案正在积极研究制定，有望年内出台；石油天然气领域混改试点有望在下半年统筹推进。业内人士指出，下半年能源类央企混改将进一步提速，预计在油气勘探开采、销售以及电企的增量配网放开方面会有大动作。

--数据显示，7月份共有174家上市公司大股东进行了减持，减持市值约151.85亿元，同比增长79.45%；共有242家上市公司大股东进行了增持，增持市值约135.31亿元，同比增长12.55%。增减持规模相比6月均有不同程度的增加。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 吴芳； 审校 乔艳红)