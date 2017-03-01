《中国报摘》--其他报纸重要消息3月1日

**上海证券报**

--由中国财政部政府和社会资本合作中心与天津金融资产交易所合作共建的天金所“PPP资产交易和管理平台”日前在天津成立，为国内首家全国性PPP资产交易平台。

--在停牌三个月后，康达尔透露重组最新进展，公司已锁定标的资产为西澳大利亚一家鳄梨(牛油果)果园。拟以包括但不限于现金的方式收购标的资产，预计交易金额不超过10亿元人民币，但双方并未就资产购买签署正式协议。

**证券时报**

--据悉，继上海、四川、江西三地证监局启动私募基金现场检查以及随机抽查后，天津和陕西两地证监局近日亦宣布全面启动2017年私募基金专项检查工作。五地证监局此轮专项检查将涉及上百家私募基金，私募已被纳入地方证监局常规抽查范围。

--多家研究机构最新数据显示，今年前2月，碧桂园销售总额和拿地总额均位居行业榜首。其中销售总额872.1亿元，拿地总金额273.37元。

**第一财经日报**

--近日市场流传一份1月下旬央行下发的文件，要求支付机构和商业银行严禁为非法交易场所提供支付结算服务，并于今年2月底前对受理终端机网络支付接口进行核实。

**金融时报**

--近日,人保集团与其子公司人保财险联合设立的人保再保险股份公司获批开业，为国家第四家再保险公司。人保再保险注册资本10亿元，人保集团和人保财险各股51%和49%。(完)