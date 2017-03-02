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市场报道 | 2017年 3月 2日 星期四 08:15 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月2日

**上海证券报**

--中国地方基本养老金投资又有新进展：首批七个省份基本养老金委托投资运营的资金划拨正在陆续到位，并且接下来可能还会有更多省份加入。

--据不完全统计，去年6月至今已有37家险企共计增资超过千亿元人民币，是去年上半年增资额的两倍有余。增资方式看，险企不再单单依赖股东直接出资，次级债、资本补充债券以及海外发债等新方式也成险企满足业务发展需求的“新宠”。

**证券时报**

--中国证券投资基金业协会发布通知要求，私募基金服务机构要满足实缴资本不低于5,000万元；最近三年无重大违法违规记录等条件。

--Wind数据显示，3月份同业存单到期规模达1.59万亿元，为自2013年末推出以来历史最高值。接下来的偿债小高峰为5月，到期量为1.25万亿。

--上海期货交易所最新通知称，对产业客户申请和使用套期保值交易头寸的方式进行调整，允许套保头寸跨会员使用。该调整自3月20日起施行。

**人民日报**

--由堺显示器株式会社投资610亿元的第10.5代显示器全生态产业园，日前在广东广州增城经济开发区动工。项目预计于2019年开始量产，年产值高达920亿元。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李宏薇; 审校 乔艳红)
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