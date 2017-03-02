《中国报摘》--其他报纸重要消息3月2日

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 张涛)
**上海证券报**
--中国地方基本养老金投资又有新进展：首批七个省份基本养老金委托投资运营的资金划拨正在陆续到位，并且接下来可能还会有更多省份加入。
--据不完全统计，去年6月至今已有37家险企共计增资超过千亿元人民币，是去年上半年增资额的两倍有余。增资方式看，险企不再单单依赖股东直接出资，次级债、资本补充债券以及海外发债等新方式也成险企满足业务发展需求的“新宠”。
**证券时报**
--中国证券投资基金业协会发布通知要求，私募基金服务机构要满足实缴资本不低于5,000万元；最近三年无重大违法违规记录等条件。
--Wind数据显示，3月份同业存单到期规模达1.59万亿元，为自2013年末推出以来历史最高值。接下来的偿债小高峰为5月，到期量为1.25万亿。
--上海期货交易所最新通知称，对产业客户申请和使用套期保值交易头寸的方式进行调整，允许套保头寸跨会员使用。该调整自3月20日起施行。
**人民日报**
--由堺显示器株式会社投资610亿元的第10.5代显示器全生态产业园，日前在广东广州增城经济开发区动工。项目预计于2019年开始量产，年产值高达920亿元。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李宏薇; 审校 乔艳红)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 张涛)
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”