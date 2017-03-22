《中国报摘》--其他报纸重要消息3月22日

**上海证券报**
--工信部信息化和软件服务业司司长谢少锋表示，工信部将加快推动软件产业技术创新，培育基于物联网、人工智能、大数据等的新业态新模式，用软件服务“互联网＋”、“中国制造2025”等重大战略、行动计划，推动新旧动能转换。预计到2020年，中国软件产业收入将突破8万亿元人民币。
--广州市住房公积金中心发布公告称，为配合广州楼市新政策，住房公积金贷款政策将随之调整。其中，家庭名下在本市无住房但有已结清住房贷款记录的，因购买普通商品房申请公积金贷款时购房首付款比例不低于40%，贷款利率为公积金贷款基准利率。
--继上个月公司实际控制人及其一致行动人被证监会立案调查后，山东墨龙公告称，公司自身也被证监会立案调查，主要原因是涉嫌违反证券法律法规。
--万孚生物披露定增预案，公司拟定增募资不超8.45亿元，用于新生产基地建设项目以及信息系统升级改造项目。值得注意的是，公司实际控制人之一的王继华承诺拟认购本次定增股份数量在10%（含）至40%（含）之间。
--全国有线电视网络互联互通项目已进入实施阶段。据中国广电副总经理曾庆军透露，互联互通平台建设项目的规划投资额高达千亿元。
**证券时报**
--中国信托业协会3月22日公布的官方数据显示，截至2016年末，全国68家信托公司管理的信托资产规模继去年三季度突破18万亿元后，达到20.22万亿元，同比增长24.01%。
--记者获悉，国家开发银行公开挂牌转让控股或参股的15家村镇银行，累计挂牌价格接近11亿元。国开行新闻办相关负责人表示，退出村镇银行，有利于国开行集中资金和资源，更好地服务于国家重大发展战略和社会瓶颈领域、薄弱环节等。
--爱建集团发布2016年年报称，报告期内，该公司实现营业总收入16.05亿元，同比增长21.19%；实现归属于母公司所有者的净利润6.21亿元，同比增长11.87%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 李铮；审校 乔艳红)