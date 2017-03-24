《中国报摘》--其他报纸重要消息3月24日

**上海证券报**
--今年是全面深化农垦改革的第二年，将有一系列农垦改革政策细则或配套政策出台。记者获悉，除了中央层面关于农垦改革的细则文件将出台外，各省份也会在上半年推出农垦改革发展实施意见。财政部正在制定农垦战略产业发展股权投资基金试点方案，目前正在征求意见。
--中国平安首席投资官陈德贤接受专访时表示，2017年将增强资产负债管理策略，继续以固定收益投资为主，把握债券市场调整机会，配置长久期国债、金融债，改善资产与负债的久期缺口。今年在权益配置上的占比，预计会较2016年稍有提升，总体偏向于高分红、低估值的蓝筹股票，以及具有良好成长性的股票。
--奇虎360的全资股东已于近日正式完成增资、更名和股份制改造，此前通过特殊目的公司（SPV）“奇信通达”参与奇虎360私有化的42名股东已完成股权迁移，变为直接持有该全资控股股东的股份。随着股权架构的演化，奇虎360的A股上市又向前迈出一步。
**证券时报**
--MSCI证实，正在就中国A股、阿根廷和尼日利亚股市处置方案征求意见。新方案中，A股行业权重占比变化较大，增加最多的是消费类权重，从6.4%增加到9.8%。金融权重大降5个百分点，从27.5%下降到22.5%。
**第一财经日报**
--中国海外董事长肖肖表示，中海今年的拿地预算是1,000亿元人民币、1,000万平方米的土地储备。
**人民日报**
--自全国春季农业生产暨现代农业产业园建设工作会议上获悉，今年夏粮面积稳定在4.1亿亩，同时高蛋白大豆增加400多万亩。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 林琦；审校 林高丽)