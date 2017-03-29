《中国报摘》--其他报纸重要消息3月29日

**上海证券报**
--中国期货业协会近日发布实施《关于期货行业履行脱贫攻坚社会责任的意见》，主要特点体现在：倡导结对帮扶，因地、因人施策，实现精准脱贫；突出产业帮扶，形成行业扶贫特色；创新扶贫方式，加强机构合作；此外，中期协还要完善考核体系，层层压实责任，建立长效机制。
--北京君正披露重大资产重组进展公告称，鉴于近期国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大的变化，预计此前作价120亿元购买北京豪威100%股权的重组方案将无法继续推进。对于原因，公司提及了证监会近期发布的“再融资新规”影响。
**证券时报**
--招商证券 2016年年报显示，去年实现营业收入116.95亿元，同比下降54.76%；实现净利润54.03亿元，同比下降50.47%；每股收益0.91元，同比下降51.7%。
**21世纪经济报道**
--蚂蚁金服集团、中国建设银行和阿里巴巴集团签署三方战略合作协议。一家互联网金融领军企业和一家商业银行巨头，正式宣布携手。双方将共同推进线下线上渠道业务合作、电子支付业务合作、客户资源和信用体系共享，共同探索商业银行与互联网金融企业合作创新模式。
**人民日报**
--国家邮政局发布《2016年中国快递发展指数报告》显示，2016年中国快递发展指数（CEDI）为538.5，同比提高40.8%。中国快递业务量规模继续稳居世界首位，在全球占比超过四成，对世界快递业务量增长的贡献率达60%，已经成为全球快递市场发展的新引擎。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 吴芳； 审校 乔艳红)