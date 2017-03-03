《中国报摘》--其他报纸重要消息3月3日

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 张涛)
**上海证券报**
--中国郑州商品交易所称，该所自2007年开始着手研究尿素期货，目前已完成了尿素期货研发各项工作。
**证券时报**
--针对保监会下发的罚单，前海人寿称，目前公司经营情况一切正常。公司将坚持“保险姓保”，做市场的友好投资者和长期投资者。
**21世纪经济报 道**
--PPTV和今日头条两家公司内部人士确认，前者将获得中超新媒体独家转播版权，后者将拿到中超短视频内容版权。原中超新媒体独家转播权方乐视正式出局。乐视体育曾于2016年年初拿下随后两年的中超新媒体版权。
--中央国债登记结算有限责任公司与明讯银行(Clearstream)签署合作备忘录，启动跨境互联准备工作。德意志银行高级策略师刘立男预测，2017年新外资流入债市规模或在3,000亿元人民币左右。
--酒类直供平台--1919拟定向增发580.84万股，是继2014年8月挂牌新三板以来，第五次发行股票募资。本轮定增共锁定16名个人和机构投资者，天弘基金领投，以两支资管计划的身份进入1919，其中一支经过增持，首次跻身1919前10大股东。
**人民日报**
--人民银行有关负责人表示，日前央行党委召开会议，部署下一步防控金融风险工作。内容包括下一步将保持货币政策稳健中性，为经济增长和供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境；以及弥补监管短板，排查制度监管漏洞，强化穿透式监管等。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李宏薇; 审校 乔艳红)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 张涛)
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”