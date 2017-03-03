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市场报道 | 2017年 3月 3日 星期五 08:34 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月3日

**上海证券报**

--中国郑州商品交易所称，该所自2007年开始着手研究尿素期货，目前已完成了尿素期货研发各项工作。

**证券时报**

--针对保监会下发的罚单，前海人寿称，目前公司经营情况一切正常。公司将坚持“保险姓保”，做市场的友好投资者和长期投资者。

**21世纪经济报 道**

--PPTV和今日头条两家公司内部人士确认，前者将获得中超新媒体独家转播版权，后者将拿到中超短视频内容版权。原中超新媒体独家转播权方乐视正式出局。乐视体育曾于2016年年初拿下随后两年的中超新媒体版权。

--中央国债登记结算有限责任公司与明讯银行(Clearstream)签署合作备忘录，启动跨境互联准备工作。德意志银行高级策略师刘立男预测，2017年新外资流入债市规模或在3,000亿元人民币左右。

--酒类直供平台--1919拟定向增发580.84万股，是继2014年8月挂牌新三板以来，第五次发行股票募资。本轮定增共锁定16名个人和机构投资者，天弘基金领投，以两支资管计划的身份进入1919，其中一支经过增持，首次跻身1919前10大股东。

**人民日报**

--人民银行有关负责人表示，日前央行党委召开会议，部署下一步防控金融风险工作。内容包括下一步将保持货币政策稳健中性，为经济增长和供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境；以及弥补监管短板，排查制度监管漏洞，强化穿透式监管等。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李宏薇; 审校 乔艳红)
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