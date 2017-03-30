《中国报摘》--其他报纸重要消息3月30日

**上海证券报**
--据悉，一季度央行宏观审慎评估（MPA）并未对同业存单进行规模考核。作为银行主动调节流动性的工具，3月银行同业存单发行的量价均处于高位。对于未来同业存单是否应纳入MPA考核，市场仍存在分歧。业内人士预计，若“同业存单纳入MPA考核”新规落地，同业存单量价均将下降。
**证券时报**
--华夏幸福披露2016年度财务报告，2016年实现营业收入538.2亿元，同比增长40.4%；实现归属于上市公司股东的净利润64.9亿元，同比增长35.2%，增速高居行业前列。主因公司牢牢把握住了 “一带一路”、“PPP模式大力推广”等国家战略机遇。
**每日经济新闻**
--联想控股执行董事兼总裁朱立南表示，试图寻找IT业务之外的新支柱，非常有可能是在金融这个板块产生。公司提出，未来战略投资业务进一步聚焦于金融服务、创新消费与服务及农业与食品三大领域，同时不断探索跨境投资。
**人民日报**
--财政部日前印发《中央国有资本经营预算支出管理暂行办法》明确，中央国有资本经营预算支出对象主要为国有资本投资、运营公司和中央企业集团；其中，国有企业资本金注入采取向投资运营公司注资、向产业投资基金注资以及向中央企业注资三种方式。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)