《中国报摘》--其他报纸重要消息3月31日

**上海证券报**

--从多地商务部门了解到，第三批的辽宁、浙江、河南、湖北、四川、陕西、重庆七地自贸区各项筹备工作完毕，即将统一挂牌。“1+3+7”，一个从沿海到中部再到西部的自贸区战略新格局形成，以扩大开放所引领的中国自贸区改革从“齐头并进”进入“雁行阵”模式，冲刺国际高标准自由贸易体系。

--上市保险公司的2016年年报披露已收官。尽管净利润增速整体并不理想，但上市险企年报却透出一个重要信号：自前年开始增持A股保险板块的证金公司、汇金公司，在2016年基本都选择了坚守。其逻辑在于上市险企2016年会计净利润虽然整体缩水，但业务“含金量”却一路看高，这在一定程度上为未来的利润释放预留了空间。

**证券时报**

--中国人民银行党委委员、副行长范一飞表示，今后一段时期，央行科技工作应以建设数字央行为目标，重点打造一支专业型、复合型、学习型、创新型的央行金融科技队伍；构建以大数据为支撑的央行决策平台、以分布式系统为核心的央行服务平台、以数字货币探索为龙头的央行创新平台。

**21世纪经济报 道**

--国务院办公厅近日印发的《东北地区与东部地区部分省市对口合作工作方案》明确提出，大连市与上海市建立对口合作机制。从大连市发改委获悉，双方对口合作的方案定稿已上报有关部门，预计4月份左右能够出台。

**第一财经日报**

--记者获悉，国土部已经派出若干不动产登记信息平台接入及数据整合调研组，实地了解各地不动产登记信息平台建设与应用、数据整合汇交、接入国家信息平台工作进展情况和存在问题，收集典型经验做法及相关建议，确保年底前所有市县接入国家级信息平台，80%市县完成存量数据整合汇交工作。

**人民日报**

--从在厦门召开的全国农业科技工作会议上获悉，2017年农业农村科技工作将以科技支撑农业供给侧结构性改革为主线。2017年将重点提升国家农业科技园区建设水平、推动县域创新驱动发展、强化科技扶贫精准脱贫。(完)