《中国报摘》--其他报纸重要消息3月9日

中国个股：大康农业再度进军巴西市场，拟收购农产品贸易商Belagricola
路透上海6月17日 - 停牌逾三个月的中国湖南大康国际农业食品股份有限公司周五晚发布重大资产购买草案称，拟收购巴西农产品生产贸易商Belagricola，这将是其第二宗在巴西的大型收购。大康农业计划将该公司与此前收购的Fiagril公司进行横向整合，合并打造大豆等农产品的生产销售平台。
**上海证券报**
--上港集团董事长陈戌源表示，建议在上海自贸区范围之内把洋山港区专门辟出来建设自由贸易港区。
--监管部门近日下发通知要求银行强化内控合规管理，组织案件风险排查，防范案件风险。此次通知点明的三大风险排查重点分别为：一是经营模式粗放、风险管理水平较低的高风险机构和业务大幅波动或超常规增长的机构；二是票据、同业、理财、担保等近期集中暴露出案件风险的业务；三是一线柜员、重要岗位、基层机构负责人等关键人员。
--长信科技披露重组预案，拟以67.5亿元人民币价格收购比克动力75%股权，正式切入火爆的锂电池业务领域。
**证券时报**
--荷宝投资管理公司投资总监缪子美看涨中国2017年股市表现，认为MSCI中国指数上涨空间有望超过15%，主要看好消费升级和工业等相关板块，不看好金融板块。同时，缪子美认为港股自去年以来的涨势可以持续。
**21世纪经济报道**
--晶澳太阳能董事长靳保芳建议，加大光伏企业“走出去”的资金政策扶持，加大信贷对光伏产业海外投资的支持力度，必要时由财政提供担保。建立国家级“走出去”投融资综合服务平台（如设立光伏海外投资基金），完善海外保险产品。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透上海6月17日 - 停牌逾三个月的中国湖南大康国际农业食品股份有限公司周五晚发布重大资产购买草案称，拟收购巴西农产品生产贸易商Belagricola，这将是其第二宗在巴西的大型收购。大康农业计划将该公司与此前收购的Fiagril公司进行横向整合，合并打造大豆等农产品的生产销售平台。
路透上海6月17日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批六家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过34亿元人民币。
百利得(KSS): Key Safety Systems Inc 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选