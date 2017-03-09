《中国报摘》--其他报纸重要消息3月9日

**上海证券报**

--上港集团董事长陈戌源表示，建议在上海自贸区范围之内把洋山港区专门辟出来建设自由贸易港区。

--监管部门近日下发通知要求银行强化内控合规管理，组织案件风险排查，防范案件风险。此次通知点明的三大风险排查重点分别为：一是经营模式粗放、风险管理水平较低的高风险机构和业务大幅波动或超常规增长的机构；二是票据、同业、理财、担保等近期集中暴露出案件风险的业务；三是一线柜员、重要岗位、基层机构负责人等关键人员。

--长信科技披露重组预案，拟以67.5亿元人民币价格收购比克动力75%股权，正式切入火爆的锂电池业务领域。

**证券时报**

--荷宝投资管理公司投资总监缪子美看涨中国2017年股市表现，认为MSCI中国指数上涨空间有望超过15%，主要看好消费升级和工业等相关板块，不看好金融板块。同时，缪子美认为港股自去年以来的涨势可以持续。

**21世纪经济报道**

--晶澳太阳能董事长靳保芳建议，加大光伏企业“走出去”的资金政策扶持，加大信贷对光伏产业海外投资的支持力度，必要时由财政提供担保。建立国家级“走出去”投融资综合服务平台（如设立光伏海外投资基金），完善海外保险产品。(完)