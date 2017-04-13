《中国报摘》--其他报纸重要消息4月13日

**上海证券报**
--中国央行国际司司长朱隽撰文称，人民币加入SDR后，一方面需要完善与储备货币发行国地位相适应的宏观政策框架；另一方面也需要加强宏观审慎管理、强化金融监管和协调，从宏观、逆周期和跨市场的视角评估和防范系统性风险，增强金融管理的主动性和有效性，维护金融稳定。
--下周三(19日)，白糖期货期权将在郑州商品交易所上线。郑商所公布了首批10家白糖期权做市商名单，其中包括浙江南华资本管理等九家期货公司子公司和中信证券。
--截至周三(12日)晚间，自4月5日起已连续六个交易日出现股价异动的10余只“雄安概念股”集体宣布停牌核查。其中深市有京汉股份、冀东水泥等八家公司；沪市为金隅股份、保变电气、华夏幸福等六家。
--此前出现暴跌的中国金控已成“烫手山芋”，健盛集团、朗源股份等A股上市公司发布澄清公告，均称未持有其股份，且目前各项业务经营正常。
--风神股份拟以发行股份方式购买PTG(倍耐力工业胎)公司90%股权、桂林倍利100%股权以及黄海集团工业胎相关土地和房产，交易作价57.83亿元人民币，同时配套融资不超过20.21亿元。整合完成后，风神股份将成为全球第四、中国最大的工业胎企业。
**证券时报**
--投保基金公司最新报告显示，3月中国证券市场投资者信心指数为54.8，环比小幅下降1.4%，总体继续保持稳定，但对大盘的抗跌性持续抱有较强信心，大盘抗跌指数达到近15个月新高。
--按母公司口径统计，一季度28家上市券商营收总额为417.56亿元，其中24家可比上市券商一季度营业收入合计381.41亿元，同比微增0.37亿元；一季度净利润合计174.68亿元，同比增长17%。
**21世纪经济报道**
--抚顺特钢称，东北特钢重整案的意向投资人为大型国企，重整方案草案将延期至5月10日。业内人士分析，公告中的意向投资人大概率可能是鞍钢集团。
--根据2016年年报数据统计，五大国有银行成为当年个人房贷的主力，占个人住房贷款比例达70%。
--据悉，深圳证监局近期要求辖内证券、基金及子公司，报送接受银行委外业务总体规模及产品明细，分类包括主动管理的定制类资管产品、通道类资管产品和投顾业务三类。另外，浙江银监局也在调研银行委外业务情况。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李宏薇; 审校 张喜良)