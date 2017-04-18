《中国报摘》--其他报纸重要消息4月18日

**上海证券报**
--2017年，住建部把加快公租房竣工和分配入住作为重点，要求各地加大工作力度，年内完成公租房新增分配200万套。
--记者获悉，在三令五申要求审慎开展互联网平台保证保险业务后，保监会又将调研摸底、风险预警的范围进一步扩大到了整个信保业务，于近日展开专项调研摸底，重点调研保险公司通过信保产品为债券、信托、基金等发行及理财产品质押、债权转让、融资租赁、担保业务等融资业务提供融资增信服务的经营情况及风控措施。
--华鼎股份拟通过发行股份及支付现金的方式，购买通拓科技100%股权，交易对价初步确定为29亿元人民币。通拓科技主营业务为跨境出口电商业务，营业收入主要来源于公司在eBay、亚马逊等跨境电商平台上经营的线上店铺。
**证券时报**
--深交所将构建上市公司信息披露综合管理制度，加强对“高送转配合减持”、“铁公鸡”、“忽悠式重组”、“清仓式减持”等市场乱象的现场检查，提升一线监管手段的威慑力；加强异常交易行为监控，探索科技化、智能化监管方式，研究建立账户信息共享制度。
--备受关注的国家开发银行整体转让旗下15家村镇银行股权有了新进展，中国银行旗下中银富登村镇银行集团将成为接盘方。据了解，这15家村镇银行合计转让价格接近11亿元，转让之后，国开行将彻底退出村镇银行领域。
**21世纪经济报道**
--知名物流企业天地华宇集团总裁杨铸表示，目前公司正在与一家知名的国际物流企业洽谈战略合作，争取未来3-5年时间内实现上市。
**人民日报**
--周一发布的2017全球光伏企业20强（综合类）排行榜中，中国光伏企业表现突出，有14家企业入榜，其中协鑫控股、常州天合光能和晶科能源控股包揽前三强。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 林琦; 审校 林高丽)