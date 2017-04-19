《中国报摘》--其他报纸重要消息4月19日

**上海证券报**
--中国央行数据显示，3月份债券市场共发行各类债券3.9万亿元人民币，按月环比增加约1.2万亿元，但比去年同期减少约1,000亿元。截至3月末，债券市场托管余额为65.9万亿元，其中银行间市场为58.3万亿元。
--在试点重启一年后，不良资产证券化迎来扩围期。据悉，包括民生银行、光大银行和北京银行等多个股份制银行及城商行入围第二批试点，但试点总额度仍维持在500亿。
--国新央企运营(广州)投资基金周二(18日)在广州揭牌，标志着总规模达1,500亿元的国新基金在广州落地。该基金由国新控股、浦发银行和广州基金共同发起设立，首期规模500亿。
**证券时报**
--据悉，证券交易所最新窗口指导意见称，不满足现有发债申报要求的房地产企业，若其他某一非房地产业务板块收入占营业收入比超30%的，也可申报发债，募资用途只能用于非房地产业务，并进行专户监管。另外，类平台项目也恢复审核，但来自地方政府的营业收入占比不能超50%。
**金融时报**
--据悉，国开行将于下周四(27日)在银行间债市招标发行50亿元绿色债券，期限五年，用于落实推动京津冀协同发展。
**人民日报**
--中国银联报告显示，2016年银联网络转接交易金额72.9万亿元，银联卡全球发行累计超过60亿张，银联卡全球受理网络已延伸到160个国家和地区，覆盖逾4,000万家商户和超220万台ATM。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李宏薇; 审校 曾祥进)