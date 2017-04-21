《中国报摘》--其他报纸重要消息4月21日

**上海证券报**
--就2017年的投资机会来说，东方证券资产管理公司董事长陈光明指出，在价值回归大背景下，陪伴优秀公司成长渐成主流。因为在经济中低速增长时期，优秀公司能够不断提升市场份额，竞争力不断增强，而这种公司非常少，基本都集中在行业的龙头。相比之下，中小企业比较难，挤压泡沫的进程仍将延续。
--中粮集团正式启动了旗下金融板块专业化公司中粮资本的混改项目。据北京产交所披露信息，中粮资本拟向不超过十名投资方增资60亿元；同时，中粮集团拟以增资价格向投资方转让价值20亿元对应股权。该项目拟引入不低于募资金额50%的非国有资本或社会资本。
--交通运输部综合规划司副司长彭思义表示，今年将加快打造“轨道上的京津冀”，推进京津冀交通一体化，包括继续推进京张、京沈、张大、呼张等高铁建设，力争建成石济高铁；开工建设京张高铁崇礼支线。
**证券时报**
--中原银行日前向香港联交所递交了H股IPO申请，拟发行规模不超过34.5亿股。
**21世纪经济报道**
--杭州市地铁置业公司和万科旗下浙江万科南都房地产公司周四签署合作开发协议，以杭行路TOD项目为依托，共同探索实践“轨道＋物业”的发展新模式。
**人民日报**
--京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金。该基金总规模1,000亿元，初期规模600亿元，其中京津冀城际铁路投资有限公司出资60亿元，吸引社会资金540亿元。
--一季度，全国快递业务量75.9亿件，同比增长31.5%，全国快递业务收入984.6亿元，同比增长27.4%，是同期国内生产总值(GDP)增速的4倍。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 林琦; 审校 林高丽)