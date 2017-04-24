《中国报摘》--其他报纸重要消息4月24日

**上海证券报**
--证监会副主席方星海认为，未来分析大宗商品的市场状况主要看中国，中国在大宗商品领域将具有更大影响力。
--央行征信管理局局长万存知表示，中国个人征信业不能走“先放后收”的道路，牌照何时能够发出来取决于基础工作的进度和质量，需要较大的工作量和时间。对于符合审慎监管条件的个人征信申请机构，人民银行将积极稳妥地推进个人征信牌照发放工作。
--中信建投公告称，公司董事会已决议申请A股发行并拟在上交所上市，发行数量将不超过4亿股，约占公司发行后总股本的5.23%，发行价格原则上将不低于每股净资产。数据显示，截至2016年末，中信建投证券经审计的每股净资产为5.72元。
**证券时报**
--天弘基金公布了余额宝货币市场基金一季度报告。报告显示，截至2017年3月末，余额宝资产净值突破万亿规模，达1.14万亿人民币，本期利润87.04亿元。
--截至4月21日，新三板共有6,312家公司发布了2016年年报。从目前发布年报的情况来看，有112家公司营收超10亿；96家公司净利过亿。
**人民日报**
--河北北省委日前作出《全力做好当前雄安新区规划建设工作的决议》称，河北要全力谋划推进新区规划建设，依法依规，严管严控，科学有序，确保新区建设开好局，起好步。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 李铮; 审校 乔艳红)