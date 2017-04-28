《中国报摘》--其他报纸重要消息4月28日

**上海证券报**
--记者梳理发现，各地一季度基建投资普遍保持较高增速，多数省份基建投资增速都在20%以上，北京、内蒙古、安徽等地增速超过30%。从数据来看，基建投资成为拉动投资的主力，个别省份基建投资对整体投资的贡献率超过六成。
--11,000余家新三板公司2016年年报披露已近尾声，截至目前，有约10,200家公司按期披露年报。其中，超过八成的新三板公司去年实现了盈利，近六成公司净利润呈正增长，两成公司业绩翻番。
**证券时报**
--第八届中国棉花（纱）期货论坛在杭州举行，郑商所相关负责人在会上表示，2017年郑商所将深化涉棉领域“保险+期货”试点，争取尽快上市棉纱期货。目前，棉纱期货的合约和规则已完成设计。
--中融信托发布的2016年年报显示，中融信托去年实现营收67.96亿元，增长3.16%，位列行业第一；实现净利润27.04亿元，同比增加0.99亿元，增幅3.80%。
**21世纪经济报道**
--在检查“三套利”等背景下，私募ABS正在迎来“紧箍咒”。地方银监局针对私募ABS的套利行为提出建议，下一步，明确银行投资此类产品优先级部分的风险权重为100%，不得混淆概念；对以本行理财资金承接此类产品劣后级的发起银行，要求按基础资产“证券化”前情况计算资本。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 吴芳； 审校 林高丽)