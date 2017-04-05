《中国报摘》--其他报纸重要消息4月5日

**上海证券报**
--中科云网发布公告，公司、公司控股股东孟凯、董事长王禹皓于3月31日下午收到证监会的《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违法，证监会决定对公司立案调查，同时被立案调查的还有公司控股股东孟凯、董事长兼总裁王禹皓。
**证券时报**
--中国证监会债券部副主任张庆在北京辖区公司债券发行人培训会议上表示，债券发行人是债券市场的基石，发行人来到交易所市场要做到“既来之，则知之，则从之”，遵守市场规则，理性认识从严监管与简政放权、从严监管与融资效率、从严监管与市场发展的关系，共同建设好、呵护好、利用好交易所债券市场。
**人民日报**
--京津冀协同发展专家咨询委员会成员、南开大学经济与社会发展研究院院长刘秉镰表示，雄安新区未来的发展模式将具有开创性；雄安新区的成立，不是为了疏解北京的落后产能，而是把创新驱动作为新区发展的根本动力，引导创新要素向新区聚集。
--截至今年一季度末，全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌公司总数已经突破1.1万家，挂牌公司总市值达到44,390.92亿元人民币。
**第一财经日报**
--中国支付清算协会官网消息显示，非银行支付机构网络支付清算平台(“网联”)启动试运行，首批接入4家银行和3家支付机构，支付宝、财付通、京东均榜上有名。试运行结束后，将按计划、分批次安排其他银行和支付机构陆续接入系统。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)