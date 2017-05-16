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亚洲 | 2017年 5月 16日 星期二 08:21 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息5月16日

**上海证券报**

--深交所披露，美的集团创始人、实际控制人何享健于5月12日通过大宗交易减持公司股票3,232.84万股，占总股本的0.5%；减持均价为34.68元/股，套现金额约为11.21亿元人民币。

**证券时报**

--从严全面监管、维护市场秩序成为期货交易市场运行常态，据不完全统计，仅今年1-4月，三家商品期货交易所处理异常交易行为就达到754件，被列入重点监控名单的账户达到700个以上。

--中国基金业协会最新数据显示，截至3月末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约53.47万亿元，比去年底增加1.68万亿元，增幅为3.24%。

--长航凤凰公告，新任大股东广东文华福瑞投资有限公司称，入主公司后将向上市公司注入具备持续盈利能力的通信优质资产。目前已锁定的两个标的资产，均为具有军工资质的通信产品科研生产企业。

**21世纪经济报道**

--记者获悉，近期部分期货公司已收到了原油期货的系统测试通知，测试内容除了日常结算、银期转账等常规性内容，还涉及境外经纪系统、境外中介机构系统等内容。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 吕雯瑾；审校 张喜良)
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