《中国报摘》--其他报纸重要消息5月16日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
**上海证券报**
--深交所披露，美的集团创始人、实际控制人何享健于5月12日通过大宗交易减持公司股票3,232.84万股，占总股本的0.5%；减持均价为34.68元/股，套现金额约为11.21亿元人民币。
**证券时报**
--从严全面监管、维护市场秩序成为期货交易市场运行常态，据不完全统计，仅今年1-4月，三家商品期货交易所处理异常交易行为就达到754件，被列入重点监控名单的账户达到700个以上。
--中国基金业协会最新数据显示，截至3月末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约53.47万亿元，比去年底增加1.68万亿元，增幅为3.24%。
--长航凤凰公告，新任大股东广东文华福瑞投资有限公司称，入主公司后将向上市公司注入具备持续盈利能力的通信优质资产。目前已锁定的两个标的资产，均为具有军工资质的通信产品科研生产企业。
**21世纪经济报道**
--记者获悉，近期部分期货公司已收到了原油期货的系统测试通知，测试内容除了日常结算、银期转账等常规性内容，还涉及境外经纪系统、境外中介机构系统等内容。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 吕雯瑾；审校 张喜良)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为