《中国报摘》--其他报纸重要消息5月17日

**上海证券报**

--中国上海证交所和深圳证交所就《债券市场投资者适当性管理办法》征求意见，参照证监会相关要求，调整了合格投资者的标准；并根据债券风险属性对个人投资者投资范围进行调整，债项评级低于AAA的公募公司债券及资产支持证券仅允许合格投资者中的机构投资者买入。

--国家民航局宣布，民用无人机登记注册系统将于18日上线运行，6月1日起正式对质量250克以上的无人机实施登记注册。同时，正在建立无人机登记数据共享和查询制度，实现与无人机运行云平台的实时交联。

--国家电网系上市公司国电南瑞发布重组预案，拟以发行股份及支付现金的方式，向控股股东南瑞集团等交易方收购14项资产，作价264.79亿元人民币，同时募集不超过61.04亿元配套资金，从而解决上市公司与集团方面的同业竞争问题。

--上海国际能源交易中心表示，在积极稳妥完成各项上市准备工作后，能源中心争取年内推出原油期货。

--人保集团在港交所发布公告称，为进一步健全公司治理结构及打造境内外融资平台，拟申请首次公开发行A股并于上交所上市。

**证券时报**

--东北首家获批的民营银行——亿联银行开业，其主要发起企业为中发金控投资管理有限公司和吉林三快科技有限公司。截至目前，银监会批准筹建的民营银行已扩容至17家。

--陕西省政府办公厅发布的《2017年全省金融工作要点的通知》显示，该省拟于今年组建完成第二家省级金融资产管理公司——长安金融资产管理公司，注册资本30亿元。

**21世纪经济报道**

--四川省副省长朱鹤新表示，四川将推动首家地方AMC发展壮大，提升不良资产盘活处置能力，加快四川信用增进公司和第二家地方AMC组建。(完)