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亚洲 | 2017年 5月 18日 星期四 08:27 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息5月18日

**上海证券报**

--中国银行董事长田国立接受专访时表示， 至今年3月末，中行已为“一带一路”项目提供意向性授信支持超过1,005亿美元，主要集中于基础设施建设及能源矿产领域。

--上海市住建委发布《关于开展商业办公项目清理整顿工作的意见》，对类住宅清理整顿从严管控，包括要求停止审批公寓式办公项目，按照商业办公的规划要求重新审核尚未上市销售的项目；对已批未建的项目，要重新审图，发现违反规范和标准的，应依法予以撤销调整，符合规范和标准后，再核发规划、施工许可证。

**证券时报**

--中体产业公告，第一大股东国家体育总局体育基金管理中心拟通过协议方式转让持有公司全部股份，可能涉及公司实际控制权变更。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李铮；审校 张喜良)
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