《中国报摘》--其他报纸重要消息5月18日

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
**上海证券报**
--中国银行董事长田国立接受专访时表示， 至今年3月末，中行已为“一带一路”项目提供意向性授信支持超过1,005亿美元，主要集中于基础设施建设及能源矿产领域。
--上海市住建委发布《关于开展商业办公项目清理整顿工作的意见》，对类住宅清理整顿从严管控，包括要求停止审批公寓式办公项目，按照商业办公的规划要求重新审核尚未上市销售的项目；对已批未建的项目，要重新审图，发现违反规范和标准的，应依法予以撤销调整，符合规范和标准后，再核发规划、施工许可证。
**证券时报**
--中体产业公告，第一大股东国家体育总局体育基金管理中心拟通过协议方式转让持有公司全部股份，可能涉及公司实际控制权变更。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李铮；审校 张喜良)
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路透吉隆坡6月21日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至一周低点，创一周来单日最大跌幅，跟随芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大连商品交易所相关商品行情。
路透北京6月21日 - 中国国务院周三召开常务会议指出，发展分享经济，审慎出台新的准入监管政策，破除行业和地域壁垒，强化分享经济领域平台企业垄断行为监管；将研究完善分享经济特点的税收社保等政策，加大对分享经济产品和服务的政府采购力度，推动公共资源开放共享。