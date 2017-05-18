《中国报摘》--其他报纸重要消息5月18日

--上海市住建委发布《关于开展商业办公项目清理整顿工作的意见》，对类住宅清理整顿从严管控，包括要求停止审批公寓式办公项目，按照商业办公的规划要求重新审核尚未上市销售的项目；对已批未建的项目，要重新审图，发现违反规范和标准的，应依法予以撤销调整，符合规范和标准后，再核发规划、施工许可证。