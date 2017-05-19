《中国报摘》--其他报纸重要消息5月19日

--上海证券交易所资本市场研究所所长施东辉撰文称，主动去杠杆已成为中国经济的当务之急。去杠杆在某些方面已经错过了最佳的时间窗口期，目前中国经济不仅面临着“利率-汇率-国际化”的三元悖论，也面临着“经济稳定-资产泡沫-去杠杆”的新三元悖论，因此必须充分认识当下中国经济所处的历史方位，更加综合性、系统性地思考去杠杆的战略路径。