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亚洲 | 2017年 5月 19日 星期五 08:15 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息5月19日

**上海证券报**

--中国海域天然气水合物试采成功。国土资源部部长姜大明表示，这次试采成功是中国首次、也是世界首次成功实现资源量占全球90%以上、开发难度最大的泥质粉砂型天然气水合物安全可控开采。

--上海证券交易所资本市场研究所所长施东辉撰文称，主动去杠杆已成为中国经济的当务之急。去杠杆在某些方面已经错过了最佳的时间窗口期，目前中国经济不仅面临着“利率-汇率-国际化”的三元悖论，也面临着“经济稳定-资产泡沫-去杠杆”的新三元悖论，因此必须充分认识当下中国经济所处的历史方位，更加综合性、系统性地思考去杠杆的战略路径。

**证券时报**

--河南、湖南两省金融办近期发布网络小额贷款公司监管指引，设立注册资本门槛均定为不得低于3亿元人民币。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 吕雯瑾；审校 张喜良)
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