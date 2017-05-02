《中国报摘》--其他报纸重要消息5月2日

**上海证券报**
--截至5月1日，有1,099家A股公司披露了2017年上半年业绩预告，其中宣布预增、略增、扭亏的“报喜”公司总计有663家，占比60%，初步确定上半年A股业绩“向好”趋势。
--日前监管部门密集发文检查银行同业存单规模及流动性管理等情况。尽管目前还未对同业存单规模有明确规定，银行理财仍可继续投资同业存单，但不可大量发行同业存单来进行同业理财、委外投资、债市投资等期限错配的套利交易。业内人士认为，未来同业存单发行规模或将下滑。
--东方财富Choice数据显示，28家上市券商今年一季度合计实现营业收入578.54亿元人民币，同比增长0.4%；合计实现净利润207.34亿元，同比增长8%。
--楚天科技称，将联手控股股东及私募股权基金，总计斥资1.5亿欧元(约11亿元人民币)，并购具有百年历史的欧洲制药装备企业ROMACO集团，为迄今全球制药装备领域规模最大的并购案。
--Wind统计显示，钢铁板块上市公司一季度净利润总额超过110亿元，去年同期则为亏损近40亿元。今年一季度净利润总额创下2009年以来一季度的最好成绩，巅峰时期的2008年一季度净利总额为122.6亿元。
**证券时报**
--北京房贷再次收紧。据悉，中、农、工、建、交、中信、招商、北京等八家银行发布住房贷款利率最新通知：以网签日期为准，5月1日(含)以后网签的业务，首套房利率最低执行基准利率，二套房执行基准利率上浮20%；4月30日以前首套房利率最低执行九五折。
--兴业银行一季度实现净利润168.24亿元，同比增长7.16%。
--截至5月1日，在新三板11,113家挂牌企业中，已有10,554家发布了2016年年报。数据显示，2016年新三板公司整体营业收入和净利润都有所提升，有2,300多家企业甚至已经开启了大手笔分红模式，宣布拟送、转增的总股本达248亿股，派现总额245亿元。
**金融时报**
--除*ST烯碳外，3,204家A股上市公司已披露2016年年报。获千万元净利润及以上的公司2,855家，占比近九成；1,775家净利润实现两位数及以上增长。
--近日兴业银行为主承销商的上海世茂国际广场有限公司2017年第一期资产支持票据在银行间交易商协会注册，规模65亿元，标志着与交易所市场商业地产抵押贷款支持证券(CMBS)对应的银行间市场首单商业地产抵押贷款支持票据(CMBN)落地。
**第一财经日报**
--辽宁省统计局数据显示：初步核算，一季度，该省地区生产总值4,574.7亿元，比上年同期增长2.4%，增幅比去年全年提高4.9个百分点，在去年连续四个季度的负增长后首次转正。
--嘉合睿金定期开放灵活配置混合型基金公告，基金于3月20日开始募集，并于4月19日结束募集，因未能达到基金合同生效条件，基金合同暂不生效。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)