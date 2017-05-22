《中国报摘》--其他报纸重要消息5月22日

**上海证券报**

--全国中小企业股份转让系统公司公示2017年挂牌公司创新层初步筛选名单，这是新三板市场实施分层管理以来，首次对创新层企业进行整体性调整。新的创新层拟入选企业共1,329家，占全部挂牌公司总量的11.9%左右。

**第一财经日报**

--随着信用债关注度的持续走高，公司债存续期信用风险管理被提上重要议程。此前，沪深交易所已要求各家券商于5月31日前做好风险排查并将报告提交至沪深交易所。

**证券时报**

--光大证券持股70%的新鸿基金融，收购英国机构经纪公司及研究公司North Square Blue Oak Ltd.全部股份的交易，已获当地监管机构同意，其国际业务板块首次登陆欧洲市场。

--虽然A股表现不佳，但截至5月19日，不少基金今年以来已获得了20%以上的收益。上述基金投资领域主要集中在白酒、家电等大消费板块，以及配置了上半年涨幅较大的港股、美股市场。

**人民日报**

--在近日召开的全国农垦国有土地使用权确权登记发证现场推进会上，国土资源部副部长王广华表示，农垦国有土地将直接纳入不动产登记，不设过渡期。(完)