《中国报摘》--其他报纸重要消息5月22日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
**上海证券报**
--全国中小企业股份转让系统公司公示2017年挂牌公司创新层初步筛选名单，这是新三板市场实施分层管理以来，首次对创新层企业进行整体性调整。新的创新层拟入选企业共1,329家，占全部挂牌公司总量的11.9%左右。
**第一财经日报**
--随着信用债关注度的持续走高，公司债存续期信用风险管理被提上重要议程。此前，沪深交易所已要求各家券商于5月31日前做好风险排查并将报告提交至沪深交易所。
**证券时报**
--光大证券持股70%的新鸿基金融，收购英国机构经纪公司及研究公司North Square Blue Oak Ltd.全部股份的交易，已获当地监管机构同意，其国际业务板块首次登陆欧洲市场。
--虽然A股表现不佳，但截至5月19日，不少基金今年以来已获得了20%以上的收益。上述基金投资领域主要集中在白酒、家电等大消费板块，以及配置了上半年涨幅较大的港股、美股市场。
**人民日报**
--在近日召开的全国农垦国有土地使用权确权登记发证现场推进会上，国土资源部副部长王广华表示，农垦国有土地将直接纳入不动产登记，不设过渡期。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李宏薇; 审校 林高丽)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为