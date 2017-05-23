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亚洲 | 2017年 5月 23日 星期二 08:24 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息5月23日

**上海证券报**

--万科A称，拟通过下属公司出资50.31亿元人民币，与招银资本、长江招银共同设立两支专业商业地产投资基金，用于投资公司或下属控股子公司所持有的42项商业地产项目。

--交通运输部发布共享单车管理征求意见稿提出，不鼓励发展互联网租赁电动自行车。同时还就共享单车的有序投放、押金制度、信用管理等热点问题提出指导。

**证券时报**

--统计显示，2016年新三板挂牌公司实现营业收入1.74万亿元，净利润1,160.66亿元，同比分别增长17.40%和7.33%。

--据悉，自周一(22日)起，建行深圳分行首套住房贷款利率按不低于基准利率执行，此前为九折优惠。但中行、农行、工行、交行、邮储银行等国有银行首套房贷利率仍然维持九折优惠，招行、中信银行、南洋银行维持在9.5折优惠。

**金融时报**

--中国央行货币政策委员会委员黄益平认为，目前中国投资者投资产品非常有限，因此需要建立一个规模化、产品丰富、效率较高的资产市场。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李宏薇; 审校 曾祥进)
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