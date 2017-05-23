《中国报摘》--其他报纸重要消息5月23日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
**上海证券报**
--万科A称，拟通过下属公司出资50.31亿元人民币，与招银资本、长江招银共同设立两支专业商业地产投资基金，用于投资公司或下属控股子公司所持有的42项商业地产项目。
--交通运输部发布共享单车管理征求意见稿提出，不鼓励发展互联网租赁电动自行车。同时还就共享单车的有序投放、押金制度、信用管理等热点问题提出指导。
**证券时报**
--统计显示，2016年新三板挂牌公司实现营业收入1.74万亿元，净利润1,160.66亿元，同比分别增长17.40%和7.33%。
--据悉，自周一(22日)起，建行深圳分行首套住房贷款利率按不低于基准利率执行，此前为九折优惠。但中行、农行、工行、交行、邮储银行等国有银行首套房贷利率仍然维持九折优惠，招行、中信银行、南洋银行维持在9.5折优惠。
**金融时报**
--中国央行货币政策委员会委员黄益平认为，目前中国投资者投资产品非常有限，因此需要建立一个规模化、产品丰富、效率较高的资产市场。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李宏薇; 审校 曾祥进)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为