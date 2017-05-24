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亚洲 | 2017年 5月 24日 星期三 08:17 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息5月24日

**上海证券报**

--周二(23日)晚间，多家上市公司接到控股股东以及公司董监高方面的增持通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心，增强广大投资者的信念，在二级市场上进行增持。

**证券时报**

--最新数据显示，A股四大险企的合计寿险保费4月份环比下降约五成，降幅高于去年同期的四成。不过，业内人士表示，随着一批保障型保险在4月1日上线和后续发力，寿险公司的保费将更有质量。

--至4月底基金行业有375只新基金超期未募集，对此监管层再出新规，允许基金管理人自行选择是否延期募集等，以缓解超期未募集基金去库存压力。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李宏薇; 审校 林高丽)
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