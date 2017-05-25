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亚洲 | 2017年 5月 25日 星期四 08:39 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息5月25日

**上海证券报**

--在前三批PPP(政府和社会资本合作)示范项目稳步推进前提下，中国财政部第四批PPP示范项目申报准备工作已经在进行中。按照流程，预计一个多月后各地可以完成项目申报准备。

--特变电工称，拟按每10股配1.5627股的比例向股东配售，配股募集资金总额不超过36.29亿元人民币。

**21世纪经济报道**

--银监会联合国土资源部下发通知明确，金融资产管理公司(AMC)及分支机构，需要以不动产抵押担保方式保障其债权实现的，可依法申请办理不动产抵押登记。

--*ST运盛公告，其参股公司上海哲珲金融信息服务有限公司实控人之一张金如，因涉嫌上海快鹿投资集团集资诈骗案件，被司法拘留并羁押，哲珲金融法人代表郭虹随后卷款出走。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李宏薇; 审校 曾祥进)
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