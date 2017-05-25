《中国报摘》--其他报纸重要消息5月25日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
**上海证券报**
--在前三批PPP(政府和社会资本合作)示范项目稳步推进前提下，中国财政部第四批PPP示范项目申报准备工作已经在进行中。按照流程，预计一个多月后各地可以完成项目申报准备。
--特变电工称，拟按每10股配1.5627股的比例向股东配售，配股募集资金总额不超过36.29亿元人民币。
**21世纪经济报道**
--银监会联合国土资源部下发通知明确，金融资产管理公司(AMC)及分支机构，需要以不动产抵押担保方式保障其债权实现的，可依法申请办理不动产抵押登记。
--*ST运盛公告，其参股公司上海哲珲金融信息服务有限公司实控人之一张金如，因涉嫌上海快鹿投资集团集资诈骗案件，被司法拘留并羁押，哲珲金融法人代表郭虹随后卷款出走。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李宏薇; 审校 曾祥进)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为