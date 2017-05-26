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亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 08:25 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息5月26日

**上海证券报**

--中国上海国际能源交易中心副总经理陆丰透露，上海国际能源交易中心将在6月份开展原油期货全市场仿真交易，等仿真交易顺利开展，解决了所有技术性难题以后，能源中心将会根据国家相关安排，择机上市原油期货。

--深高速公告称，子公司深圳高速环境有限公司经产权交易所，以44.09亿元人民币竞得重庆德润环境20%股权。德润环境旗下主要资产包括重庆水务及三峰环境，拥有水处理和垃圾焚烧发电两大业务。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 边竞； 审校 乔艳红)
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