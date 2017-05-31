《中国报摘》--其他报纸重要消息5月31日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
**上海证券报**
--近期货币和债券市场出现了一些波动，有看法认为这与表外理财纳入宏观审慎评估体系（MPA）考核有关。中国人民银行行长助理张晓慧近日撰文表示，这种说法并不准确。MPA并非金融市场波动的源头，恰恰相反，它有利于提醒金融机构全面加强风险管理，稳定和控制杠杆率水平，是防范系统性金融风险的有力工具。
**证券时报**
--记者获悉，中国平安旗下个人综合金融服务平台--壹钱包，正密谋新一轮增资扩股，进一步引入外部投资者，目前已有资本方主动接触。知情人士透露，“现在做增资扩股安排，也是为了将来壹钱包独立拆分上市。”
**第一财经日报**
--全国人大财经委副主任委员黄奇帆表示，应建立房地产调控五大长效机制，包括土地、金融、税收、租赁制度、地票制度。在土地制度方面，要控制土地供应总量，控制用地结构比例。
**人民日报**
--自国家电网公司获悉：已征收50多年的城市公用事业附加费近期被取消，此举可使中国平均每度电价降低0.011元人民币左右。按全国销售电量计算，可节约全社会用电成本约350亿元。
--中国路桥工程有限责任公司与肯尼亚铁路公司为即将开通的蒙内铁路签署了运营及维护合同。合同有效期为10年，采用“5+5”模式，即肯方将在第五年对中国路桥的服务进行绩效评估。
**金融时报**
--国家外汇局发布通知，境外机构投资者在境内债券投资项下的外汇风险敞口，可在境内市场开展外汇衍生品交易进行管理。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为