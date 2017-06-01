《中国报摘》--其他报纸重要消息6月1日

**上海证券报**

--上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心发布通知，批准招金期货有限公司等92家期货公司为其会员单位。下一阶段，能源中心将继续开展原油期货上市前的各项准备工作。在积极稳妥完成各项上市准备工作后，能源中心争取年内推出原油期货。

--在余额宝个人持有上限下调后，天弘基金第一大股东蚂蚁金服正在市场上寻找具有安全策略的货币基金及FOF产品，以逐步改变余额宝“一宝独大”的局面。蚂蚁金服方面则表示，旗下蚂蚁聚宝正在探索更大范围的向金融机构的开放，目前正在酝酿向其他基金公司货币基金产品开放代销渠道。

--银亿股份发布重组草案，拟以8.67元人民币/股向宁波圣洲发行9.20亿股购买其持有的东方亿圣100%股权，作价79.81亿元。交易完成后，公司将间接持有全球知名汽车自动变速器独立制造商邦奇。

**证券时报**

--浦发银行正尝试通过“线上+线下”的模式来搭建同业合作平台。日前，该行外滩12号线上同业合作平台“e同行”正式对外发布，这也是该行推出的第二个线上同业合作平台。

--近期各银行纷纷重启校园金融。记者近日获悉，工商银行与互联网金融企业乐信集团旗下分期乐商城将于6月初推出双方合作的工银分期乐联名卡，目前仅限在武汉大学、深圳大学、南京大学等九家校区进行小范围试点。

--诺德股份公告称，公司与北京赛伯乐绿科投资管理有限公司共同发起设立新能源汽车产业并购基金，规模为20亿元。

**21世纪经济报 道**

--上海市政府周三新闻发布会介绍上海提升实体经济能级的若干发展意见，未来五年，上海的战略性新兴产业增加值占全市生产总值比重要达到20%以上，占全市工业总产值比重达到35%，目前这两项指标分别为15.2%和26.7%。

**人民日报**

--水利部近日印发《关于严格水资源管理促进供给侧结构性改革的通知》，明确要求通过严格水资源消耗总量和强度控制，推动化解过剩产能。(完)