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亚洲 | 2017年 6月 12日 星期一 08:17 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息6月12日

**上海证券报**

--适度调整和变动新股发行的节奏，体现了监管层呵护市场的用意，推行改革的过程中，综合考虑改革力度和市场可承受程度，也更有利于市场平稳运行。然而，IPO并不是决定市场走势的核心因素，“每周发几家”不应成为投资者决策的根本依据。

--投保基金公司最新发布《月度投资者信心调查专报》显示，5月中国证券市场投资者信心指数进一步下滑，但是随着中小创高估值风险逐步释放，投资者对股票估值的信心连续两个月小幅回升。

**证券时报**

--海通证券首席经济学家、首席宏观债券分析师姜超发布研报称，本轮国内利率上升的主要原因在于金融去杠杆，信贷收缩将是下半年经济的最大风险。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李铮；审校 杨淑祯)
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