《中国报摘》--其他报纸重要消息6月12日

--适度调整和变动新股发行的节奏，体现了监管层呵护市场的用意，推行改革的过程中，综合考虑改革力度和市场可承受程度，也更有利于市场平稳运行。然而，IPO并不是决定市场走势的核心因素，“每周发几家”不应成为投资者决策的根本依据。