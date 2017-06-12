《中国报摘》--其他报纸重要消息6月12日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
**上海证券报**
--适度调整和变动新股发行的节奏，体现了监管层呵护市场的用意，推行改革的过程中，综合考虑改革力度和市场可承受程度，也更有利于市场平稳运行。然而，IPO并不是决定市场走势的核心因素，“每周发几家”不应成为投资者决策的根本依据。
--投保基金公司最新发布《月度投资者信心调查专报》显示，5月中国证券市场投资者信心指数进一步下滑，但是随着中小创高估值风险逐步释放，投资者对股票估值的信心连续两个月小幅回升。
**证券时报**
--海通证券首席经济学家、首席宏观债券分析师姜超发布研报称，本轮国内利率上升的主要原因在于金融去杠杆，信贷收缩将是下半年经济的最大风险。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李铮；审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为