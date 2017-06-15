《中国报摘》--其他报纸重要消息6月15日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
**证券时报**
--为改善商品期货活跃合约集中在“1、5、9”月现象，郑商所将以PTA(精对苯二甲酸)和动力煤期货为试点，通过降低持仓及交割成本，引入做市商交易机制等方式进行重点引导，促进商品期货品种合约连续活跃。
--光大证券全球首席经济学家彭文生认为，现阶段中国已进入“地产金融化”与“金融地产化”的结合版金融周期。该金融周期大约持续15-20年，地产泡沫和信用扩张相互促进、相辅相成，一方面带来房地产及其相关行业不可持续的高杠杆风险；另一方面导致房地产与金融行业过度扩张，对实体经济造成挤压。
**21世纪经济报道**
--据广西银监局消息，交通银行广西区分行与广西交通投资集团有限公司日前签订100亿元人民币的市场化债转股框架合作协议，这是广西首例市场化债转股签约。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李铮；审校 张喜良)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为