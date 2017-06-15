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亚洲 | 2017年 6月 15日 星期四 08:17 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息6月15日

**证券时报**

--为改善商品期货活跃合约集中在“1、5、9”月现象，郑商所将以PTA(精对苯二甲酸)和动力煤期货为试点，通过降低持仓及交割成本，引入做市商交易机制等方式进行重点引导，促进商品期货品种合约连续活跃。

--光大证券全球首席经济学家彭文生认为，现阶段中国已进入“地产金融化”与“金融地产化”的结合版金融周期。该金融周期大约持续15-20年，地产泡沫和信用扩张相互促进、相辅相成，一方面带来房地产及其相关行业不可持续的高杠杆风险；另一方面导致房地产与金融行业过度扩张，对实体经济造成挤压。

**21世纪经济报道**

--据广西银监局消息，交通银行广西区分行与广西交通投资集团有限公司日前签订100亿元人民币的市场化债转股框架合作协议，这是广西首例市场化债转股签约。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李铮；审校 张喜良)
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