《中国报摘》--其他报纸重要消息6月2日

**上海证券报**

--从昨日10点开始，余额宝主页已经出现博时合惠货币基金产品页面，这也是除天弘基金余额宝外，第一只在蚂蚁聚宝上线的货币基金。目前博时货币基金并非向所有余额宝用户同步开放，而是根据一定的标准针对部分客户逐步试点。

--由交通运输部会同住房和城乡建设部制定的《关于促进汽车租赁业健康发展的指导意见（征求意见稿）》昨向社会公开征求意见，为期两周。《意见》首次从国家政策层面明确了“汽车分时租赁”的发展定位。

**证券时报**

--持牌消费金融公司为拓展新的消费市场增量、满足资本充足率要求以及股东的投资回报等因素，将掀起一轮增资潮。捷信消费金融注册资本增加至70亿元人民币，成为行业内注册资本最高的持牌消费金融公司。

--国开行国际金融局局长梁惠江透露，国开行将设立2,500亿元等值人民币专项贷款，支持“一带一路”建设，并将坚持项目的自偿性和可持续发展原则，成熟一个运作一个，拟通过三年左右时间落实专项贷款。

--比亚迪董秘李黔介绍，其云轨产品已经获得国内多个城市的订单，其中汕头、广安、银川等地云轨线路已陆续开建，部分线路将于年内竣工通车。他预计，未来几年云轨业务快速成长，收入规模快速提升，并将“再造一个比亚迪”。

**21世纪经济报 道**

--菜鸟网络周四中午声明称，顺丰停止给所有淘宝平台上的包裹回传物流信息，建议商家改换其他快递公司。当天下午，顺丰表示，是菜鸟主动封杀丰巢在先，用意是逼顺丰从腾讯云切换为阿里云。

**人民日报**

--中央财经领导小组办公室经济二局副局长祝丹涛撰文表示，总的看，完成“三去一降一补”任务也好，解决国民经济重大结构性失衡也好，只有通过坚定推进基础性改革和长效机制建设，才能真正解决问题。具体举措包括完善现代产权制度、深化国企国资改革、推进金融、土地、劳动力、技术等要素市场体系改革等。(完)