《中国报摘》--其他报纸重要消息6月2日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
**上海证券报**
--从昨日10点开始，余额宝主页已经出现博时合惠货币基金产品页面，这也是除天弘基金余额宝外，第一只在蚂蚁聚宝上线的货币基金。目前博时货币基金并非向所有余额宝用户同步开放，而是根据一定的标准针对部分客户逐步试点。
--由交通运输部会同住房和城乡建设部制定的《关于促进汽车租赁业健康发展的指导意见（征求意见稿）》昨向社会公开征求意见，为期两周。《意见》首次从国家政策层面明确了“汽车分时租赁”的发展定位。
**证券时报**
--持牌消费金融公司为拓展新的消费市场增量、满足资本充足率要求以及股东的投资回报等因素，将掀起一轮增资潮。捷信消费金融注册资本增加至70亿元人民币，成为行业内注册资本最高的持牌消费金融公司。
--国开行国际金融局局长梁惠江透露，国开行将设立2,500亿元等值人民币专项贷款，支持“一带一路”建设，并将坚持项目的自偿性和可持续发展原则，成熟一个运作一个，拟通过三年左右时间落实专项贷款。
--比亚迪董秘李黔介绍，其云轨产品已经获得国内多个城市的订单，其中汕头、广安、银川等地云轨线路已陆续开建，部分线路将于年内竣工通车。他预计，未来几年云轨业务快速成长，收入规模快速提升，并将“再造一个比亚迪”。
**21世纪经济报 道**
--菜鸟网络周四中午声明称，顺丰停止给所有淘宝平台上的包裹回传物流信息，建议商家改换其他快递公司。当天下午，顺丰表示，是菜鸟主动封杀丰巢在先，用意是逼顺丰从腾讯云切换为阿里云。
**人民日报**
--中央财经领导小组办公室经济二局副局长祝丹涛撰文表示，总的看，完成“三去一降一补”任务也好，解决国民经济重大结构性失衡也好，只有通过坚定推进基础性改革和长效机制建设，才能真正解决问题。具体举措包括完善现代产权制度、深化国企国资改革、推进金融、土地、劳动力、技术等要素市场体系改革等。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为