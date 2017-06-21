《中国报摘》--其他报纸重要消息6月21日

**上海证券报**

--两个月前同步停牌的上海莱士与同方股份同时披露停牌进展，公告内容简短却分量十足：同方股份拟以发行股份及支付现金的方式购买上海莱士股东持有的不超过29.9%股份，同时配套募集资金。上海莱士还表示，本次交易可能会导致公司实际控制人发生变更。公告虽未披露交易金额，但以上海莱士1,000亿市值推算，29.9%股权对应的交易价格可能高达300亿元。

**证券时报**

--万科A公告，恒大九家公司已于19日将持有并质押给中信证券的15.53亿股万科A股股份（占公司总股本的14.07%）办理解除质押。至此，恒大九家公司合计持有万科股份不存在其他质押或冻结的情况。

--数据显示,今年一季度票据市场整体的贴现量同比下降，降幅达到55.65%之多。江西财经大学九银票据研究院执行院长肖小和表示，票据交易量有史以来首现负增长，说明一季度金融机构交易意愿显着下降；而承兑余额的走低，说明实体经济有效资金需求不足。

**每日经济新闻**

--华侨城集团近两年在文化旅游、城镇化建设方面不断加速布局。近日集团再下一“城”，与西安市政府签署了一份2,380亿元规模的全面战略合作协议。其中，投资670亿元在西咸新区沣东新城打造的项目及投资500亿元在曲江新区打造的项目，成为此次签约的亮点。(完)